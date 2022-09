Cecchi Paone senza filtri sul giovane fidanzato: "Era etero, mi ha cercato su Instagram"

"E' una bellissima storia estiva". Non fa ancora progetti né si sbilancia Alessandro Cecchi Paone, limitandosi a vivere alla giornata questo nuovo amore con Simone - di cui non svela il cognome -, il giovane fidanzato con cui è stato paparazzato questa estate in barca, al largo di Positano, dove hanno trascorso insieme le vacanze.

Di lui si conosce solo l'età - 26 anni, 34 in meno del giornalista - e la professione. "Fa l'agricoltore, lavora nell'azienda agricola di famiglia" racconta Cecchi Paone in un'intervista a Fanpage, a cui svela qualche dettaglio su come si sono conosciuti: "Mi ha cercato lui su Instagram qualche mese fa. Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato. Mi erano piaciute le sue foto, quello che scriveva su Instagram e abbiamo deciso di conoscerci". Il primo incontro, a Pescara, è saltato all'ultimo momento a causa di un impegno di Cecchi Paone, che poi si è fatto perdonare invitandolo a Positano. Ed è lì che è esplosa la passione: "Abbiamo avuto un'ottima intesa fin dal primo incontro avvenuto per puro caso - ha spiegato -. Ma non sono pronto a fare discorsi su una storia così recente. Speriamo bene".

Per Simone è la prima storia con un uomo, come ha fatto sapere il giornalista: "Come me, nasce etero con delle storie anche importanti. Mi ha cercato proprio perché aveva vissuto il mio stesso percorso e voleva confrontarsi". Per questo motivo cerca di proteggerlo in tutti i modi: "Un anno fa, come capitò a me quando ne avevo 35, si innamorò di un suo amico e decise di lasciare la ragazza con la quale aveva una storia importante per intraprendere un percorso in questo nuovo orientamento. Non c'entra niente con il nostro mondo e ha appena iniziato questo percorso di presa di coscienza della sua dimensione gay quindi bisogna proteggerlo. Questo è il ruolo del compagno più grande sia nelle coppie etero che in quelle gay".