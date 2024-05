Cecchi Paone: "Prima crisi con mio marito, vorremmo fare sesso a 3 con una donna"

La crisi, l'intimità, le fantasie. È un fiume in piena Alessandro Cecchi Paone ai microfoni de La Zanzara, dove ha parlato senza filtri del rapporto con il marito Simone Antolini. A cinque mesi dall'unione civile stanno attraversando il primo momento difficile: "Dormiamo insieme ma girati dall'altra parte, di spalle. Mio marito mi ha rovinato, è la prima grande crisi matrimoniale perché gli ho chiesto di darmi una mano alla campagna elettorale, ma invece farà parte della campagna di Forza Italia. Per questo facciamo meno sesso".

Dunque marito e marito a casa ma avversari sul campo, ha continuato: "La campagna elettorale è un frullatore e adesso che sta lì che parla di Forza Italia, di Tajani, che ti devo dire, non va bene. Questo perché il bacino degli elettori è lo stesso. Siamo avversari politici: loro sono la sinistra del centro-destra, noi siamo la destra del centro-sinistra".

L'idea del threesome

Per mettere un po' di pepe al rapporto, soprattutto in questo periodo, hanno una fantasia ricorrente, quella di fare sesso a tre con una donna. Sul tema Cecchi Paone non ha tabù: "Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, che ci è andato e ha avuto una figlia. È assolutamente nelle nostre fantasie. Succede che vediamo passare una bella donna e diciamo: guarda, però. Non è che ce ne siamo dimenticati delle donne". E dalle parole pensano di passare anche ai fatti: "L'idea nostra è di festeggiare se entriamo in Europa. Se lui che segue una signora delle Marche per Tajani, entra in Europa, stiamo pensando di festeggiare in questa maniera".