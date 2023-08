Cecchi Paone sposa Simone Antolini (e vuole adottare la figlia di lui): "Siamo una famiglia"

Va a gonfie vele la storia d'amore tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Insieme da poco più di un anno, fin dall'inizio della relazione le loro intenzioni erano più che serie e adesso sono pronti a suggellare questo legame, come ha fatto sapere il divulgatore scientifico al settimanale Chi: "Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l'invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario".

C'è un motivo ben preciso dietro a questa decisione, ha spiegato ancora Cecchi Paone: "Questo mi permetterà, qualora anche la mamma di Melissa sia d'accordo, di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente". Melissa è la figlia di Simone Antolini, avuta dall'ex compagna. La bambina, che ha 5 anni, vive con loro e ha un bellissimo rapporto con il compagno del papà, che chiama zio: "Io sostengo e supporto Simone in tutto: sicurezza, organizzazione, regole - ha detto - Lui, dalla sua, è molto più accondiscendente con Melissa, mentre io, a malincuore, devo fare il rigido".

Nel corso dell'intervista Simone ha parlato dell'ex e di quella che oggi, accanto ad Alessandro, è la loro famiglia: "Melissa, da quando ha 2 anni, per una serie di circostanze vive con me. La sua mamma, Valentina, riconosce e apprezza quello che con Alessandro stiamo facendo. Per il futuro vedremo". I progetti ci sono e sono importanti, alla faccia di chi non avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, soprattutto per via della differenza d'età. 61 anni Alessandro Cecchi Paone, 27 Simone Antolini, ma non è mai stato un problema per loro e lo stanno dimostrando.