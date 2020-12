Alessandro Cecchi Paone: "Una notte io e Paolo Brosio ci baciammo. Eravamo stanchi e soli"

Alessandro Cecchi Paone dichiara di aver baciato Paolo Brosio e il collega non smentisce. Succede a Pomeriggio 5, il talk condotto da Barbara d'Urso. Ospiti in studio, i due giornalisti hanno dato il via ad un siparietto dai toni tra il serio e il faceto, ma la mancata smentita di Brosio lascia intendere che l'episodio sia davvero avvenuto.

Il bacio tra Cecchi Paone e Paolo Brosio

E' stato Cecchi Paone, dichiaratamente omosessuale, a raccontare il fatto a favore di telecamera. "Ci siamo baciati - ha detto - abbiamo lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, durante la Guerra del Golfo. Era il 1990, 1991 Una notte eravamo stravolti, stanchi e soli e ci siamo baciati". Una rivelazione che ha stupito la stessa conduttrice, dal momento che Brosio è da sempre, e platealmente, un noto amante delle donne. "Anche a me, come alla fidanzata di ora, chiamava topolone. Paolo ti ricordi?” ", ha aggiunto poi ironicamente il giornalista. E il collega ha fatto spallucce senza aggiungere o sottrarre dettagli al racconto, ma limitandosi a farsi il segno della croce.

Ad oggi Paolo Brosio è ufficialmente legato a Maria Laura De Vitis. Ventidue anni, bellissima, lunghi capelli neri e grandi occhi verdi, nel suo profilo Instagram si definisce modella ed influencer e vive a Milano. Cecchi Paone, invece, è ufficialmente single.