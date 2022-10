Cecchi Paone: "Con Simone sesso ogni giorno, nell'intimità lo chiamo 'bionda', di lui mi piace il cul*"

L'ultima volta che hanno fatto l'amore Alessandro Cecchi Paone e il giovane fidanzato Simone Antolini è stato una settimana fa. Nel frattempo, in attesa di fare il "bis", il giornalista e il 26enne parlano della loro vita sotto alle lenzuola in un piccante intervista rilasciata alle Iene ed incentrata proprio sul sesso vissuto dalle celebrità. Un racconto senza filtri, durante il quale la coppia si lascia andare anche a dettagli particolarmente spinti.

Anzitutto, la prima precisazione di Alessandro e Simone riguarda la frequenza dell'amplesso. I rapporti sono infatti assidui. "Cinque volte a settimana con due giorni di riposo. Sì, ogni tanto ci riposiamo ", assicura il giornalista, che aggiunge: "Io reggo bene ancora, ma devo fare una assicurazione sulla vita". Il rapporto medio dura circa venti minuti, massimo mezz'ora.

Il posto più strano dove l'hanno fatto? "In barca, l'ha visto tutto il mondo", ironizza Cecchi Paone in merito ad un servizio fotografico uscito su Chi, un servizio in cui i due venivano immortalati mentre erano avvinghiati l'un l'altro in mezzo al mare. Poi l'intervista si fa ancora più bollente. Alla domanda "qual è la cosa che più eccita l'uno dell'altro?", Simone risponde "Le gambe", mentre il giornalista va più sul pesante e dice "il culo". "E' lungo una media normale", dice poi Simone dell'organo sessuale del compagno, abbandonando ufficialmente ogni pudore.

Nell'intimità, Cecchi Paone chiama "bionda" Simone. E, a prendere l'iniziativa, quando si tratta di fare l'amore, ammette di essere perlopiù lui. Tra le altre cose confessate, i due sostengono di non avere mai finto orgasmi e di aver continuato a praticare autoerotismo anche dopo essersi conosciuti. La speranza, concludono, è di continuare a fare l'amore almeno una volta al giorno e di essere l'un l'altro l'ultimo partner sessuale per il resto della vita.