"Cecchi Paone e Simone hanno fatto cose davanti a noi": le rivelazioni scabrose di Noise

Paolo Noise si trova a Miami. Dopo il malore della scorsa notte ha abbandonato l'Isola dei Famosi e le sue condizioni fisiche - per quanto non gravi e sotto controllo - non gli permettono ancora di fare spostamenti lunghi. Resterà qualche giorno qui, poi si sposterà a New York e infine potrà tornare in Italia. Nel frattempo, però, è ritornato a parlare ai microfoni dello Zoo di 105.

Lo speaker, oltre allo spavento provato quella notte, ha fatto anche delle rivelazioni scabrose su Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, che pare non riuscissero a frenare i loro bollenti spiriti: "Hanno cominciato a divertirsi anche in spiaggia. Alle tre di pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano - ha raccontato - Lo volevano fare al chiaro di luna".

Un desiderio a quanto pare realizzato, ha fatto sapere Noise: "Una mattina Christopher mi dice: 'No, no, la prossima volta prendo un bastone. Che schifo'. E io: 'Che cavolo è successo Christopher?'. E mi ha detto tutto. Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Ci hanno preso gusto".