Cecchi Paone annuncia: "Sposerò all'estero Simone per adottare la figlia. Purtroppo in Italia è vietato"

Va avanti da quest'estate la storia d'amore tra Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Eppure i tempi sarebbero già maturi per le nozze. Soprattutto perché di mezzo c'è una bambina, Melissa, nata da una precedente relazione di Simone e che Alessandro ha tutta l'intenzione di adottare. L'annuncio è arrivato nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, dove la coppia, ormai reduce dall'Isola dei Famosi, ha annunciato le nozze in arrivo.

Com'è noto Simone, 23 anni, è diventato papà in adolescenza di una bambina avuta dall'ex compagna Valentina, cooetanea rumena che lavorava nell'azienda di famiglia. La relazione è però durata molto poco e, in breve tempo, il ragazzo ha fatto coming out. Oggi per lui l'amore è Cecchi Paone. "Ci presto - ha spiegato il conduttore - purtroppo dovremmo farlo all'estero perché se ci sposiamo all'estero avrò il diritto di adottare la figlia di Simone, Melissa, se la mamma e il papà saranno d'accordo". Quindi la denuncia circa una legislazione italiana che il giornalista ritiene ancora retrograda. "In Italia purtroppo questo è ancora vietato - ha aggiunto - Uno dei motivi per cui io e Simone siamo andati insieme all'Isola è stato proprio per tenere accesa la luce su tante coppie che vivono questo problema senza essere famosi. Noi essendo famosi in qualche modo troveremo una soluzione per mettere d'accordo tutti, ma degli altri non ne parla più nessuno".

La bambina oggi vive con il papà e fa visita alla mamma solo un paio di volte al mese. Il rapporto con Cecchi Paone, compagno del padre, è sereno: "Lui mi ha detto subito di avere una figlia, quando sono uscite le famose foto in cui siamo stati paparazzati la bambina era con noi in barca. Lui sapeva che le persone più grandi di lui, nella sua situazione, sarebbero potute scappare a gambe levate. Sia donne, sia uomini. Io invece l'ho accolta con grande amore, è una bambina molto matura per l'età che ha. Mi chiama zio".