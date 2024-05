Cecilia Rodriguez scatenata alla sua festa di addio al nubilato: le foto con Belen e il ballo con la madre

Tute bianche con scritte a tema, occhiali e parrucche colorate, un velo in testa per la futura sposa e un bel bagaglio di allegria portato dalle amiche: gli ingredienti per la riuscita dell'addio al nubilato di Cecilia Rodriguez ci sono stati tutti, e pure una certa dose di emozione non è mancata, assicurata com'è stata dal ballo con mamma Veronica Cozzani. A meno di un mese dal matrimonio con Ignazio Moser (la data è fissata per il 30 giugno), le foto e le immagini della modella circondata dagli affetti più cari circolano sui social a conferma della gioia di condividere con loro uno dei momenti più importanti della sua vita.

Cecilia Rodriguez è volata in Spagna insieme alla sorella Belen, alla "cognata" Debora Togni (fidanzata del fratello Jeremias) e alcune amiche. Le immagini hanno mostrato tutto il gruppo prima in aeroporto, poi in piscina dove la futura sposa ha indossato un bikini bianco e un velo da sposa in testa. E poi, ancora, a cena, dove ancora la musica ha fatto da sottofondo al loro party. Presente anche l'adorata mamma Veronica, filmata da Belen durante una tenera danza con Cecilia: "Il vostro amore mi travolge", ha scritto la showgirl a corredo della clip a cui ha posto il titolo "Un film tratto da una famiglia vera".

(Di seguito i video e le foto dell'addio al nubilato di Cecilia Rodriguez)

Le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano a giugno dopo sette anni di fidanzamento. La festa si svolgerà in una villa vicino a Firenze. Belen sarà la damigella d'onore e Santiago De Martino porterà le fedi insieme alla sorellina Luna Marì Spinalbese. "Abbiamo scelto un borgo in collina, a venti minuti da Firenze... La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell'Argentina, rappresenta l'unione dei nostri due mondi", ha raccontato l'influencer a Verissimo. "La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo duecento - ha spiegato Cecilia Rodriguez - I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio migliore amico; i testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella".