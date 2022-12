La tiktoker Cecilia Cantarano in ospedale dopo aver bevuto un cocktail in discoteca

"Stanotte sono stata veramente malissimo in discoteca, ho bevuto un solo drink (molto leggero tra l'altro). Non sono una che esagera con l’alcol, né che si sente mai così tanto male. Mi sono spaventata veramente tantissimo e oggi sto ancora male!". Così Cecilia Cantarano, 22 anni, creator di professione, racconta ai suoi follower una disavvenuta subìta nella notte precedente, quando è finita in ospedale a seguito dell'ingestione di un cocktail.

"Ho bevuto un solo drink e da lì in poi sono svenuta, cadevo, ho dato di stomaco e amnesia totale è stato allucinante", ricorda Cecilia, che si è recata d'urgenza al pronto soccorso. "Sono stata in ospedale, mi hanno detto cosa fare e sto cento volte meglio! Ancora a pezzi ma insomma passerà presto", aggiunge sempre via social.

Nota al pubblico per le sue partecipazioni a “Stasera Tutto è possibile” e per essere la vincitrice del Kids Choice Awards 2020, Cantarano vanta tre milioni di follower su TikTok ed un milione su Instagram. Ed è proprio a loro che si rivolge, invitando alla prudenza. "State attenti in discoteca a dove poggiate il bicchiere, tenete sempre d’occhio quello che state bevendo, di non accettare nulla dagli sconosciuti e così via. Sono piccole accortezze che vi salvano la vita e la salute. State attenti perché purtroppo queste cose succedono, le persona di merd* esistono e sono senza scrupoli". Intanto su TikTok è virale un nuovo copribicchiere che permette di bere sventando il pericolo che qualcuno vi inserisca sostanze.