Cecilia Capriotti contro la tata di Tommaso Zorzi: “Altri insulti e ti denuncio”. La lite infiamma i social

La ex gieffina replica duramente alla donna che su Twitter le ha rivolto un post per nulla gradito

Eliminata dal GF Vip nell’ultima diretta del reality, Cecilia Capriotti è tornata nel mondo reale che contempla anche i social come luogo virtuale in cui pullulano i commenti e le osservazioni sulla sua partecipazione al reality. La sua esperienza televisiva è stata caratterizzata da episodi che spesso l’hanno posta al centro di dinamiche particolarmente litigiose, su cui adesso si torna a discutere per via del duro scontro virtuale che Capriotti ha avuto con la sua omonima Cecilia, tata storica di Tommaso Zorzi a cui ha rivolto un tweet al vetriolo.

Cecilia Capriotti contro la tata di Tommaso Zorzi: lo scontro social

Cecilia, tata di Tommaso Zorzi, ha dedicato un tweet a Cecilia Capriotti su cui, durante l’ultima puntata, era nato un siparietto riguardante l’età della gieffina.

“Cecilia a sbagliato. Ha 45 credo. Quindi è più sorella che mamma, amore”, aveva scritto la donna nel corso della diretta tv a cui è arrivata l’infervorata replica dell’influencer: “Intanto impara a scrivere italiano ,vergognati per cio' che scrivi,quando uscira' Tommaso gli racconterò tutto, e spero che ti insegni un po' di educazione, altri insulti e ti denuncio”.

Tantissimi i fan di Zorzi che stanno replicando alla ex concorrente, facendole notare di aver esagerato in un appunto che non tiene conto del fatto che Cecilia non sia italiana e, come tale, incline a uno scusabile errore grammaticale e dell’eccessiva reazione a un’osservazione per nulla offensiva. La destinataria dell’ “avvertimento”, intanto, non ha più replicato… Ora non resterà che attendere di scoprire come Tommaso, che considera Cecilia una seconda mamma, dato che è al suo fianco da 21 anni, prenderà il furente botta e risposta tra le due.