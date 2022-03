Cecilia Rodriguez furiosa con i suoi follower: "Mi avete rotto profondamente i maroni"

Cecilia Rodriguez si è lamentata su Instagram di alcune parole dei suoi follower. L'influencer e modella ha accusato i fan di dirle cose strane, soprattutto riguardo al suo fidanzato. Sarebbero in molti a chiederle di condividere più foto, o contenuti, con Ignazio Moser. Rodriguez è sembrata molto stranita dalla cosa e infatti ha pubblicato delle storie in cui spiega che lei è una persona ben distinta dal suo compagno.

Cecilia Rodriguez minaccia di lasciare Instagram

"Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perché siete veramente matti, non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato", ha spiegato Rodriguez. E poi ha aggiunto:

"Io ho il mio lavoro, la mia vita, che poi la mia vita dipende tanto da lui, dal suo amore perché questo è amore. Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui. Quindi o lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro, è il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Ma non per questo lo devo farlo vedere per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato. Se lo volete vedere andate sul suo profilo Instagram".

Ignazio Moser è poi tornato a casa dopo un viaggio e Cecilia ha condiviso il video del suo ritorno e poi una foto post doccia.