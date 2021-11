L'abito estremo di Cecilia Rodriguez: la modella seminuda sul red carpet

Sexy e selvaggia al tempo stesso. Così Cecilia Rodriguez si è mostrata sul red carpet degli Mtv Music Awards ieri sera a Budapest al fianco del compagno Ignazio Moser. Se il fidanzato ha optato per uno smoking, la splendida modella argentina ha scelto un vestito total nude che lasciava scoperto gran parte del suo corpo scultoreo. Il successo è stato assicurato.

L'abito, di colore nero, è un gioco di intrecci: nastri più o meno spessi si intersecano tra loro nei punti "cruciali" della bellissima Cecilia, nascondendo ciò che è opportuno celare ma lasciando in bella vista gli addominali impeccabili e le lunge gambe toniche. Oltre centomila like sui social per il look, celebrato dalla sorella di Belen con diversi post su Instagram. Ma Cecilia non è certo l'unico volto della tv nostrana ad aver incantato ieri gli Mtv Ema in Ungheria. Tra i presenti ovviamente anche i Maneskin, che hanno portato a casa il premio come migliore band rock della competizione: è la prima volta nella storia.