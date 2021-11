Cecilia Rodriguez scrive ad Antonino Spinalbese dopo la crisi con Belen

Quando tra "moglie e marito" scoppia la guerra è lezione di civiltà riuscire a mantenere buoni rapporti quando si è nei panni di generi, cognati e simili. Lo sa bene Cecilia Rodriguez, che ieri sera ha mostrato a tutti di avere un ottimo rapporto con il cognato Antonino Spinalbese nonostante la forte crisi che lui starebbe vivendo con la sorella Belen Rodriguez.

Da settimane non si parla d'altro: Antonino, 25 anni, e Belen, 36, non avrebbero retto alla prova della loro relazione lampo, nata l'estate dell'anno scorso e celebrata dalla nascita della figlia Luna Marì a luglio. Le voci di una maretta, che giorno dopo giorno si fanno sempre più insistenti, non vengono smentite dai diretti interessati, anzi confermate da subdoli messaggi lasciati qui e là sui social.

Ad essere controcorrente è invece Cecilia, sorella minore di Belu, che ieri la commentato una foto dell'ex hairstylist. Tra i diecimila like ad uno scatto in cui il ragazzo si mostra in posa con una camicia a quadri, spunta quello della modella argentina, che scrive: “Ma quella camicia la conosco”, con emoticon in forma di risate. Lui risponde con un cuore. Segno che, insomma, la famiglia, nel senso meno stretto del termine, è assolutamente unita nel segno della serenità.

Ora non resta che aspettare di vedere se le tensioni della coppia più chiacchierata del momento saranno risolte oppure se si riveleranno foriere di una rottura definitiva. Di certo c'è che tutto sarà organizzato in modo che la piccola Luna non risenta dei problemi. Così come l'impegno, da parte di Belen, è stato massimo con il primo figlio Santiago, quando è stato il momento di rompere col papà Stefano De Martino.