Cecilia rompe il silenzio sull'ex cognato: le dure parole su Antonino al Gf Vip

La partecipazione al Grande Fratello Vip di Antonino Spinalbese ha suscitato non poco scalpore. Era inevitabile che l'ex hair stylist parlasse della madre di sua figlia, Belen Rodriguez, e infatti dalla Casa sono uscite non poche rivelazioni sia su Belen sia sulla coppia: una su tutte la rivelazione che lui e la conduttrice hanno perso un bambino.

E proprio della partecipazione di Spinalbese al Gf hanno parlato Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in un'intervista al settimanale Chi. La coppia ha detto poco, ma le loro parole sono abbastanza eloquenti. Spinalbese è una figura esterna a quel mondo e di conseguenza ha fatto degli scivoloni, voluti o meno, che forse qualcuno di più navigato non avrebbe fatto.

I due sono sulla stessa lunghezza d'onda nel commentare il soggiorno nella casa più spiata d'Italia del padre della loro nipotina."A volte mi verrebbe da chiedergli: 'Ma perché dici queste cose?'. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui", ha sentenziato Cecilia lasciando intendere che alcune uscite di Spinalbese proprio non le sono piaciute. Ignazio afferma che Antonino è "spontaneo e ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici 'che tenero, che bravo ragazzo' altre 'ma dov'è stato finora?'". In merito al paragone tra Oriana Marzoli e Cecilia di pochi giorni fa Rodriguez ironizza: "Ma almeno avesse detto Belen". In quell'occasione Antonino disse che Oriana gli piaceva molto anche perché per alcuni aspetti somiglia a Cecilia, un paragone interessante visto che lui ha una figlia con Belen, la sorella.