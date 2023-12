Belen in intimo, la sorella Cecilia: "Guardatela, senza rotture delle vostre fidanzate"

"Eh ora sì... Tutte a dormire. I love you". Questo il commento che ha scritto Cecilia Rodriguez sotto al post della sorella, Belen, in cui indossava alcuni completini intimi sexy. Ovviamente le parole di Cecilia non sono passate inosservate e un utente ha prontamente replicato: "E chi riesce a dormire con queste foto".

Ma Cecilia non voleva assolutamente che ci fossero dei fraintendimenti e quindi ha specificato che non si riferiva agli uomini, ma alle donne: "Infatti ho detto tutte a dormire, non tutti. Così voi potete guardare tranquilli senza le rotture delle vostre fidanzate". Ma ecco che alla specifica di Rodriguez è arrivata una replica pungente (a cui Cecilia non ha risposto) che tira in ballo il suo compagno, Ignazio Moser: "E tu credi che il tuo sia immune quando riesce a muoversi in autonomia?".