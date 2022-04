Cecilia Rodriguez è stata derubata di nuovo: la rabbia sui social

Cecilia Rodriguez è stata derubata di nuovo. L'influencer ha raccontato sui social di essere stata vittima di un ennesimo furto. Non ha raccontato molto, ma la rabbia era ben evidente sul suo volto.

Mentre si stava dirigendo verso gli studi dell'Isola dei Famosi per la diretta si è ritagliata alcuni secondi per raccontare ai suoi fan la giornata da incubo che aveva passato. Prima si era dedicata alla nuova casa in cui andrà a vivere con Ignazio Moser, dove ha iniziato a riempire e ordinare gli abiti nella cabina armadio.

I suoi fan però avevano capito che dietro alle molte ore di assenza dai social doveva esserci un motivo importante e così dopo le numerose domande ecco che Cecilia risponde: "Ci sono, non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere le cose brutte, ma mi hanon rubato... ecco. Non c'è niente da dire". La dichiarazione è stata seguita da alcune facce eloquenti che hanno ben spiegato come si sentisse. Nessuna informazione sul cosa i ladri abbiano preso o da dove, forse dalla nuova casa? Forse da quella che stanno per lasciare e dove stanno impacchettando tutti i loro averi?

Poco prima di entrare nello studio da Ilary Blasi, dove poi Cecilia farà una rivelazione shock sul reality, la sorella di Belen spiega ancora: "Scusate se sono sparita per un po', ma non mi è successa una cosa carina, non mi faceva piacere condividerla, sono acadute delle cose veramente brutte".

Furti in casa Rodriguez

Questa purtroppo non è la prima volta che la famiglia Rodriguez subisce dei furti: a gennaio c'è stato il tentativo di furto nel negozio delle sorelle che è stato sventato dal padre Gustavo; a febbraio i ladri erano entrati in casa di Cecilia e Ignazio e quella volta fu Moser ha spiegare cosa era successo sui social.