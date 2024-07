Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per il prossimo passo: "Ci mettiamo a lavoro"

Hanno riempito le pagine di cronaca rosa e i social con i loro scatti e video romantici. Cecilia Rodriguez (34 anni) e Ignazio Moser (31 anni), dopo 7 anni di fidanzamento, sono convolati a nozze. Una grande festa, con diversi personaggi dello spettacolo protagonisti (Giulia De Lellis e Andrea Damante fra tutti, non senza polemiche). A parlarne anche Chi Magazine, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini.

Moser ha detto: "Cecilia è una donna straordinaria, di grande equilibrio, è quella che tutti cerchiamo per sentirci più puri". Lei, invece: "Ero quella da coccolare, da accudire, adesso mi fa piacere che nella mia famiglia sappiano di poter contare su di me: mi chiedono consigli, si sentono a casa con me, lo sento". In occasione del loro ottavo anniversario, organizzeranno il viaggio di nozze. Ma intanto stanno pensando al futuro e ai nuovi progetti familiari: "Vorremmo ampliare la famiglia - hanno detto -. Abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio, adesso che abbiamo fatto questo step ci mettiamo al lavoro per il prossimo".

Lo stesso settimanale, intanto, ha immortalato anche Belen Rodriguez con il nuovo fidanzato. Scatti che non erano circolati sul web e in cui i due sembrano innamoratissimi. Il 34enne siciliano sarà "quello giusto" per la showgirl argentina? Chissà.