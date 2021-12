Cecilia Rodriguez, la foto è sexy ma il messaggio è d'amore: "Non si ama un corpo, ma il carattere"

Cecilia Rodriguez è in vacanza con Ignazio Moser in Svizzera, la coppia si sta concedendo alcuni giorni di relax nell'hotel, villa e spa La Réserve Genève. L'influencer tra un massaggio e un trattamento ha voluto lanciare un messaggio forte e bello, ha parlato dell'amore, quello con la A maiuscola e ha sottolineato come la forma passi in secondo piano, "sono solo noiose contrizioni", perché ci si innamora di un carattere, di un profumo.

Ad accompagnare il messaggio un selfie allo specchio in topless, ma con il braccio destro a coprire il seno.