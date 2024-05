Cecilia Rodriguez, presto sposa, rivela cosa pensano i suoi genitori di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per sposarsi: la data è stata fissata per il 30 giugno in Toscana. Lo scorso fine settimana Cecilia insieme alla sorella Belen, alla madre Veronica Cozzani e un gruppo di amici hanno festeggiato il suo addio al nubilato. Proprio di questo importante passo ha parlato al nuovo programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale".

I suoi genitori, Veronica e Gustavo, erano contrari alle nozze: "Mio padre mi aveva detto di non sposarmi, anche mamma", ha confessato Cecilia ridendo. L'organizzazione la sta stressando molto: "È difficile, molto difficile, ma devo dire che sono difficili le persone, mi fanno mille domande. Io sinceramente non so cosa rispondere… Mi chiedono se le spese per arrivare al matrimonio sono a carico di noi due. Non mi sembra una domanda molto giusta… Mi chiedono come devono venire vestiti… Infatti il mio papà mi aveva detto di non sposarmi per questo. Io non l’ho ascoltato. Anche la mia mamma lo aveva detto".

Però sia Gustavo sia Veronica non hanno alcun dubbio su Ignazio: "Lo adorano, lo amano", ha spiegato. Moser, anche lui ospite della trasmissione, ha ironizzato sui consigli che i futuri suoceri avevano dato a Cecilia: "Sono molto socievoli nei miei confronti, ma poi evidentemente alle spalle non è così...", ha scherzato.