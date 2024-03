Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano la data del matrimonio: "Belen damigella, Jeremias il testimone"

"Ci siamo conosciuti convivendo". Così Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano della loro storia d'amore, nata 7 anni fa nella Casa del Grande Fratello. Ospiti a Verissimo, hanno svelato la data del loro matrimonio, raccontando tutti i dettagli.

"Ci sposeremo il 30 giugno, è una domenica" ha detto Cecilia, che ha aggiunto: "Volevamo festeggiare in un solo giorno, alla fine abbiamo deciso di dividere un po' tutto. Il giorno prima facciamo solo con le nostre famiglie, anche perché la sua famiglia è più riservata, così gli facciamo vivere tutto meglio. Il giorno dopo ci sposeremo con i nostri amici, ci sono circa 200 invitati". Nessun contrasto nell'organizzazione delle nozze: "Eravamo d'accordo quasi su tutto. Sulla struttura eravamo d'accordo, sugli invitati ci siamo scontrati di più".

Belen damigella d'onore

Cecilia, emozionatissima, racconta altri dettagli: "Belen sarà la nostra damigella d'onore, come ho fatto io al suo matrimonio. Le ho dato questo ruolo perché se lo merita e mi accompagnerà bene, lei è brava a calmarmi nei momenti di ansia. Santiago ha chiesto di portare gli anelli". "Ci sono anche i nostri cagnolini che vivono con noi, sono come figli" propone Ignazio, ma sugli anelli Cecilia sembra inamovibile. Il testimone di lei sarà il fratello Jeremias, anche lui al Grande Fratello quando si sono conosciuti: "Ho sempre pensato che il testimone del matrimonio è uno che ha vissuto la storia - spiega la sorella di Belen - Lui è il testimone perfetto. Si è beccato anche tante litigate nostre". E poi le parole su papà Gustavo: "Ha portato Belen all'altare, ora gli toccherà con la più piccola. Ho chiesto l'autorizzazione alla mia famiglia per sposarmi, perché ci tengo a loro, ho chiesto anche a Santiago e ha detto che lui è contentissimo perché gli piacciamo come coppia e ci vede felici". Felice per il loro matrimonio anche la mamma di Ignazio, che gli ha scritto una lettera - letta da Silvia Toffanin - che li ha fatti piangere dall'emozione.