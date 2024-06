Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il party prima delle nozze, la serenata (e lo spoiler sull'abito da sposa)

Mancano pochissime ore al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti a sposarsi oggi 30 giugno in Toscana in una location da sogno. Ma come hanno passato gli attimi prima del loro giorno più bello i due futuri sposini? La notte prima delle nozze, si sa, è un momento magico dove ansia ma anche tanta gioia la fanno da padrone regalando emozioni uniche che poi si ricorderanno tutta la vita. E questo mix di emozioni Cecilia Rodriguez l'ha voluto condividere con tutta la sua famiglia in una festa intima e romanticissima in Toscana.

Una lunga tavolata in campagna, addobbi in stile country, musica, fuochi d'artificio e una dolcissima serenata che Ignazio ha fatto alla sua Chechu sulle note de La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. I due in abiti sobri e informali, lei vestita di lino con una gonna e un top che riprende lo stile country della festa color bianco sporco, i capelli sciolti lungo la schiena e ai piedi un paio di tacchi con strass. Lui, in completo verde militare, sempre in lino, e scarpe slip on estive. Entrambi hanno scelto di puntare sulla semplicità e sull'informalità per questo party pre-nozze che è un piccolo assaggio di quello che dobbiamo aspettarci oggi con la cerimonia ufficiale che, se dovesse mantenere lo stesso stile della festa pre nuziale, sarà anch'essa molto sobria e semplice.

Dopotutto gli sfarzi non sono necessari laddove c'è amore e voglia di condividere una gioia così grande con la propria famiglia e sembra proprio che questo sia l'obiettivo di questa coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello e ancora più forte che mai 7 anni dopo. Un amore quello di Cecilia e Ignazio che va avanti nonostante le critiche e i pregiudizi. E ora i riflettori sono tutti per loro due che non vedono l'ora di diventare marito e moglie.

L'abito da sposa: svelato lo stilista (lo spoiler)

Nelle storie Instagram di Cecilia che raccontavano i dettagli della festa pre-nozze in Toscana, c'è stato anche un mega spoiler sullo stilista dell'abito da sposa della sorella di Belen. Si tratta di Giorgio Armani che vestirà la 34enne con un vestito che presumiamo sarà elegantissimo, sofisticato e perfetto per mettere in risalto la bellezza naturale dell'argentina. L'abito è arrivato nella tenuta in campagna che sta ospitando gli sposi. Come sarà? Lo scopriremo presto.

Il video della serenata sulle note di Cesare Cremonini