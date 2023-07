Cecilia Rodriguez: "Figli? Ci stiamo provando, ma non è così semplice come ti raccontano"

Se Belen Rodriguez resta al centro della scena estiva per una nuova crisi con il marito Stefano De Martino, la sorella Cecilia è immersa pienamente nel sentimento che da quasi sei anni la lega al compagno Ignazio Moser. In questo periodo la coppia sta godendo del sole di Mykonos e di una passione che non è mai tramontata, raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Chi: "Ci siamo trovati e ogni giorno alimentiamo questo sentimento", hanno ammesso i due, innamorati come il primo giorno.

Più volte nel corso della sua relazione con l'ex ciclista conosciuto al Grande Fratello Vip la modella è stata raccontata in dolce attesa del loro primo figlio, notizia puntualmente smentita dalle parole e dai fatti. E proprio a questo riguardo Cecilia ha confidato il desiderio grande di diventare mamma che però, al momento, non è ancora stato realizzato. "Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando" ha confidato Cecilia, precisando di aver preso qualche chilo, ma di non essere ancora in dolce attesa: "Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti", ha aggiunto.

La data del matrimonio (rimandato più volte)

Al momento la certezza è che Cecilia e Ignazio si sposeranno. All'inizio la data delle nozze era prevista per lo scorso novembre, poi rimandata ad agosto e ancora a ottobre 2023 per questioni organizzative. Adesso pare proprio che il matrimonio avverrà nella primavera del 2024, evento che suggellerà un amore costruito grazie all'impegno di voler stare insieme. "Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, e non capita a tutti, non devi mai mollare il colpo" ha detto Cecilia che, riguardo ai litigi pure immancabili in ogni coppia, ha affermato: "Ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace".