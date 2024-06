Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi, le primissime foto: l'abito, il trucco, come si è vestita Belen

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per diventare marito e moglie. Si sta per svolgere, infatti, la cerimonia di nozze nella location da sogno in Toscana, tra i colli e i vigneti del Montalbano. Un matrimonio che si preannuncia emozionante e romanticissimo curato in ogni minimo dettaglio, dagli inviti al menù, fino a passare ai segnaposti scritti rigorosamente a mano e poi ancora dolcissimi biglietti di ringraziamento per gli ospiti arrivati in Toscana per festeggiare con gli sposi. Tutto già mostrato in anteprima sui social dalla stessa Cecilia che ora è alle prese con la realizzazione del trucco.

E l'abito da sposa di Cecilia? Mozzafiato, come ci aveva anticipato Belen nell'intervista di qualche mese fa dove aveva detto che la sorella sarebbe stata letteralmente stupenda, e così è stato. Cecilia, infatti, è arrivata sull'altare con un vestito confezionato per lei da Giorgio Armani.

Intanto Belen è in viaggio verso la location e da quanto emerge sui social sembra sarà elegantissima anche lei ma soprattutto sobria e sofisticata.

Le foto del matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: le tappe del loro amore

Era il 2017 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti per la prima volta all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Lei, allora, era fidanzata con Francesco Monte che lasciò proprio per Moser, lui single. I due sono subito stati atratti l'uno verso l'altra anche se non tutti credevano alla sincerità di questo amore all'inizio. Il tempo, però, ha dimostrato che i due sono più innamorati che mai e dopo 7 anni di fidanzamento e un sogno di sposarsi durato per anni ora sono convolati a nozze e diventati ufficialmente marito e moglie.