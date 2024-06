Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la foto (hot) prima delle nozze fa impazzire i fan: "Come nel 2017"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per diventare marito e moglie! Ormai mancano solo poche ore al grande giorno del loro matrimonio e i due piccioncini hanno deciso di raccontare ogni attimo dei loro preparativi alle nozze. Dopo aver mostrato ogni dettaglio del loro viaggio verso la Toscana e la location da favola che farà da cornice al loro matrimonio, i due futuri sposini si sono concessi un momento di relax e passione sotto le lenzuola ricreando, poi, uno scatto identico al loro primo selfie pubblicato sui social ben 7 anni fa quando erano appena usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, il luogo in cui si sono conosciuti e innamorati.

La foto in questione ha fatto subito il pieno di like e vede i due distesi a letto mentre si scambiano un dolce bacio sulla bocca. Una foto dolce e passionale che dimostra come tra Chechu e Ignazio, nonostante siano passati sette anni, la chimica sia ancora altissima così come la voglia di passare tutta la vita insieme.

E i fan della coppia hanno apprezzato particolarmente questo momento nostalgico notando subito le somiglianze tra la foto di oggi e il loro primo selfie del 2017. E i commenti per questo post di Cecilia? Sono stati tantissimi e tutti meravigliosi. In tanti, infatti, hanno sottolineato quanto, nonostante i pregiudizi delle persone, Ignazio e Cecilia siano sempre stati una coppia vera che ora è pronta a dirsi "sì".

Tra i tanti commenti c'è anche chi ha ricordato che Alfonso Signorini, conduttore di quell'edizione del Gf Vip, aveva detto che non sarebbero arrivati a Natale ma Signorini non ci aveva visto molto lungo quella volta. Così, Cecilia e Ignazio si sono presi la loro rivincita e non vedono l'ora di diventare marito e moglie e gridare il loro amore davanti a tutti!