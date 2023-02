È finita tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La reazione di lui in una foto

Sui profili social di entrambi resta fissato ben in alto il post con il romantico video della proposta di matrimonio: "Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!" è la reciproca dichiarazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser su cui, tuttavia, da ore circolano voci di rottura senza che vi sia stata alcuna smentita. A pochi mesi dalle nozze, si parla infatti di un tradimento da parte di lui che avrebbe minato la fiducia della sorella di Belen al punto da togliere l'anello di fidanzamento, annullare ogni programma di vita insieme e cacciare di casa il fidanzato ospitato dall'amico Matteo Rivetti.

Ma come stanno davvero le cose? Come sempre accade in questi casi, i social diventano un modo per trovare riscontri alle indiscrezioni e proprio là, nello spazio virtuale di Instagram, si notano reazioni ben diverse da parte dei due. Se, infatti, Cecilia Rodriguez ha preferito restare in silenzio e non dare alcuna opportunità di sondare reazioni al gossip, Ignazio Moser ha voluto dare un cenno con due storie pubblicate nelle scorse ore. E se una è la celebrazione della vittoria dell'Inter nell'ultima partita, in un'altra si vede l'abbraccio a Ercolino, il cagnolino che condivide insieme alla compagna, segno questo che potrebbe lasciar intendere che vivano ancora insieme nella stessa casa.

Le ultime sulla presunta rottura

Dopo le voci sulla rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un'ulteriore indiscrezione di The Pipol ha parlato di uscite di uscite da single di lui, avvistato durante una serata in compagnia dell'amico Andrea Damante, del cantante Fred De Palma e del rapper Lazza. Ma ad aggiungere altri dettagli è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che sul suo profilo Investigatore Social ha smentito il dettaglio del tradimento e parlato di "bugie molto grandi" e "motivi famigliari" che avrebbero indotto una crisi che però, tuttavia, entrambi sarebbero intenzionati a superare. "Questa crisi è iniziata per delle bugie molto grandi, promesse non mantenute e motivi famigliari. Inoltre vi do una notizia freschissima in anteprima “‘Ignazio e Cecilia” dopo il momento molto delicato, vorrebbero riprovarci", si legge sulla coppia che, al momento, preferisce ancora non entrare nel merito delle indiscrezioni che la riguardano.