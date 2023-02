"Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati"

Sarebbe finito l'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a pochissimi mesi dal matrimonio. La coppia formata dalla sorella di Belen Rodriguez e l'ex ciclista sarebbe, infatti, arrivata al capolinea a causa di un tradimento, da parte di lui, che avrebbe minato la fiducia della Rodriguez mettendo fine a una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Cecilia, infatti, secondo una fonte vicinissima alla coppia, avrebbe scoperto il tradimento di Ignazio per puro caso decidendo di togliersi l'anello di fidanzamento e annullare il matrimonio.

Una notizia che arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno dato che i due erano apparentemente innamoratissimi e pronti a diventare marito e moglie. Lo scorso novembre, infatti, Ignazio aveva organizzato una romanticissima proposta di matrimonio e Cecilia aveva risposto "sì" alla domanda del fidanzato di passare il resto della vita insieme. In questo idillio, però, qualcosa è andato storto e a confermare la teoria di questa separazione c'è anche un indizio social che sembrerebbe dire tutta la verità sull'accaduto.

Ma andiamo con ordine. A lanciare la voce di rottura tra Cecilia e Ignazio è stata la pagina Instagram di The Pipol Gossip che avrebbe ricevuto una segnalazione a dir poco sconcertante che parla di separazione e tradimento da parte di Moser che Cecilia avrebbe scoperto in modo del tutto casuale. E sarebbe proprio questo tradimento la causa della rottura tra i due.

Cecilia non indossa più l'anello di fidanzamento

A confermare quest'ipotesi che tra i due sarebbe davvero finita per sempre è anche una delle ultime storie Instagram dell'influencer argentina dove si può vedere la sua mano sinistra senza anello di fidanzamento. Cechu, infatti, avrebbe buttato via l'anello e anche cacciato di casa Moser secondo alcune fonti vicine alla coppia. Per ora, i due, non hanno ancora confermato la notizia o rilasciato dichiarazioni ma siamo certi che dopo questa "spifferata", lo faranno presto.