Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rimandano le nozze: il motivo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rimandato il matrimonio. A raccontare le motivazioni ai follower è stata la stessa modella che, rispondendo a qualche curiosità sull'evento annunciato con la foto dell'anello ricevuto dal compagno, ha spiegato l'insorgere di un imprevisto che richiede tempo.

"Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre" ha detto Cecilia a proposito della data fissata sì, ma solo orientativamente: "Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere". Nessuna crisi, dunque, con Ignazio Moser, anche lui nel pieno dell'entusiasmo per il grande passo su cui di recente anche il padre Francesco ha detto la sua.

"Hanno detto che si sposano quest'anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia" è stato il commento dell'ex ciclista nell'ultima intervista che ha ufficializzato la sua relazione con una donna a un anno dal divorzio dalla moglie Carla Merz. E proprio a Trento, terra in cui la famiglia Moser possiede un'azienda, Cecilia e Ignazio potrebbero sposarsi: indiscrezioni parlano di una chiesetta immersa nella natura, con testimone la sorella Belen che si era proposta come testimone all'indomani dell'annuncio delle nozze. Ora, però, c'è ancora da aspettare sui dettagli dell'evento rimandato a data da destinarsi.