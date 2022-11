Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la foto dell'anello

Fiori d'arancio in casa Rodriguez: Cecilia presto si sposerà con Ignazio Moser. Insieme dal 2017 - quando la casa del Gf Vip fu per loro galeotta e li fece conoscere - e da quel momento non si sono più lasciati. Alti e bassi non sono mancati, come anche le voci di tradimenti da parte di Moser, ma il loro amore ha superato tutto e anzi, li porterà a compiere il grande passo.

Moser ha scelto un momento di relax e tranquillità dopo i numerosi impegni per la campagna di promozione di Hinnominate, il brand dei fratelli Rodriguez, e così tra le montagne dell'Alto Adige e un hotel di extralusso nei pressi di Merano ecco che l'ex ciclista ha fatto la sua proposta a Cecilia. Lei ha detto sì.

Per l'importante momento aveva allestito uno spazio con molte candele, alcune formavano anche un cuore, ma non si sa altro: i due hanno condiviso solo un breve video in cui si vede una piccola parte della scenografia e alla fine il grande diamante che Rodriguez porta alla mano sinistra. Solo un mese fa alcune foto avevano insospettito i fan della coppia: alcuni avevano visto un rigonfiamento sospetto della pancia di Cecilia e si sono chiesti se lei non fosse in dolce attesa.

Ai microfoni di Today Moser, a giugno, aveva confidato di star pensando al futuro: i due stavano finendo di risistemare la casa che avevano acquistato per iniziare un nuovo capitolo della loro vita e Ignazio aveva spiegato che dopo la "casa" per loro era importante pensare anche al costruire una famiglia, lasciando così intendere che i due già stavano parlando di bambini. Questa proposta di matrimonio si collega perfettamente a questo progetto di vita che dal 2017 li lega. Da ricordare anche che la grande passione scoppiata dentro al reality portò Cecilia a lasciare Francesco Monte.