Cecilia Rodriguez: "Io e Ignazio abbiamo fatto sesso al Gf". Poi scherza sulle posizioni preferite di lui

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il prossimo anno si sposeranno. La proposta di matrimonio è arrivata in un fine settimana di relax che i due si sono concessi tra le montagne. Lui ha organizzato tutto, con tanto di rose e candele, e poi arrivato al momento clou non riusciva ad aprire la tasca in cui c'era l'anello e così lei ha deciso di inginocchiarsi come lui e ovviamente poi ha detto "sì". A raccontare questo particolare divertente è stata proprio la coppia al settimanale Chi.

Gli ospiti saranno moltissimi, anche perché Moser ha una famiglia molto numerosa, poi non mancheranno gli amici e ovviamente la famiglia Rodriguez. Il matrimonio Ignazio vorrebbe che si svolgesse in Trentino-Alto Adige tra maggio e giugno, ma ammette "forse non facciamo in tempo. Forse sarà a ottobre, un matrimonio country". La coppia ha ancora molto da fare, ma come per ogni evento importante il tempo non sembra mai abbastanza.

Cecilia e Ignazio: la verità sull'armadio e il sesso al Grande Fratello Vip

L'intervista del settimanale è stata anche l'occasione per fare finalmente chiarezza su quanto successo nell'armadio del Gf Vip nel 2017. "Nell'armadio c'è stato solo un bacio: lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare" spiega Cecilia che poi però fa un'importante rivelazione: "Abbiamo fatto sesso nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora - anche ora lo siamo".

Come hanno fatto i due a non farsi scoprire? Cecilia racconta l'escamotage per non farsi beccare e poi rivela la posizione preferita del quasi marito: "C'era il cofano del letto (ovvero il mobile contenitore), potevi aprirlo:lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due e poi però lui ha lanciato le mutande fuori... E c'è la storia del lupo e della pecorella. Perché Ignazio dice che la sua posizione preferita è quella che piace al lupo. E poi al Gf Vip mi diceva: 'Vieni a letto che racconto una favola'. Quando siamo usciti dalla Casa ci hanno regalato i peluche del lupo e della pecora".

Entrambi sono molto gelosi, lei ancora, ogni tanto, gli controlla il telefono. Lui ammette di provare un po' di fastidio quando fuori gli uomini la guardano, ma invece lei proprio soffre sapendo che Ignazio è bello e viene osservato sia da donne che da uomini. Per quanto riguarda i tradimenti Moser smentisce ogni voce che in questi anni gli ha attribuito delle scappatelle. Anche nel periodo in cui si lasciarono, Cecilia dice un mese Moser due settimane, non ha mai tradito Cecilia. E Rodriguez su tale argomento ha un'opinione: preferirebbe essere tradita con un uomo.