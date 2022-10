Cecilia Rodriguez: "Ignazio ha fatto cilecca e ho pianto. Fingere l'orgasmo? Lo faccio lavorare finché non arriva"

Non si sono mai fatti problemi a parlare del loro rapporto sotto alle lenzuola, così Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano a farlo in una piccante intervista rilasciata alle Iene. Cinque anni insieme, la passione è forte come il primo giorno. Pretesto dell'intervista organizzata dalla trasmissione di Italia Uno è il contratto pre-matrimoniale firmato da Ben Affleck e J Lo, contratto secondo cui i due partner si impegnano a fare l'amore almeno quattro volte a settimana. Ma cosa ne pensano i vip di casa nostra? A rispondere ono proprio Cecilia ed Ignazio, che si raccontano in veste intima come non mai.

"Il contratto è giusto, perché quando si sposano nessuno vuole fare più niente", dice Cecilia, sorella della più famosa Belen, che sembra grande amante del sesso. I due sostengono di farlo due volte a settimana. E, nonostante la frequenza, lui avrebbe fatto cilecca una sola volta nella vita, scatenando però il finimondo. "Quell'unica volta lei si è messa a piangere, sento una pressione addosso incredibile", rivela l'ex ciclista. Ma Cecilia ha mai finto l'orgasmo? "Beh", dice ridendo, "Se non arriva, lo faccio lavorare finché non arriva". La showgirl sostiene inoltre che non tradirebbe mai il suo partner con un altro uomo, ma Ignazio rivela che, in occasione di un evento mondano, si è sciolta di fronte a Brad Pitt e che, quindi, mente.

La posizione preferita dalla coppia è "quella che piace al lupo", dice Ignazio. "La pecorella", precisa la showgirl nel caso in cui qualcuno no capisse il riferimento nel dettaglio. La zona del corpo di Cecilia che Ignazio preferisce è "il fondoschiena, anzi la parte che sta appena sopra il culo". "Gli occhi", dice invece Cechi del corpo del compagno. Quanto invece al posto più strano in cui hanno fatto l'amore, i due non hanno dubbi: nel camerino di Mattino 5, in preda ad un raptus passionale. "Ma era all'inizio, oggi non accade più", dice Cecilia. Due i tabù sotto le lenzuola: i rapporti anali, che Cecilia detesta.