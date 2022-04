"Mi piace essere dominata". Cecilia Rodriguez racconta il sesso con Ignazio Moser

La vita intima di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser raccontata senza filtri. Accade su Mtv, dove la coppia si fa intervistare lasciandosi andare ad alcuni segreti vissuti sotto le lenzuola. Confessioni bollenti che arrivano proprio nei giorni in cui la modella argentina, sorella della più famosa Belen, e l'ex ciclista, figlio del più famoso Francesco, sono sotto l'occhio attento del gossip a causa dei presunti tradimenti (immediatamente smentiti) da parte di lui.

Ma ora non c'è tempo per perdersi in pettegolezzi, perché Cecilia ed Ignazio vanno subito al sodo. E andiamoci pure noi. Luci accese o buio totale al momento dell'amplesso? la risposta è ambivalente. "Questo è sempre un motivo di grande scontro perché io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’", rivela Ignazio. E Cecilia risponde secca: "Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera.

Litighiamo tutte le volte. Io dico: ‘Amore spegni le luci’. Lui: ‘Accendile!’…”. "Io voglio le luci accese perché lei è bella sempre quindi non c’è bisogno di spegnere la luce", controbatte Ignazio. "Ha bisogno di guardarmi sempre negli occhi", sottolinea ironica la modella.

Sopra o sotto le coperte? "Sotto le coperte, almeno inizialmente, anche perché io sono freddolosa", svela Ceci. "Altro motivo di scontro… Io sopra. Lei in realtà è un po’ pudica, così si nasconde. Io molto meno…", replica lui. Insomma, anche su questo punto la coppia proprio non concorda.

E ancora... chi preferisce stare sopra e chi sotto? Qui i due si completano alla perfezione. "Sotto, mi piace essere dominata", ammette Cechu. E il suo Nacho ne è ben contento, poiché lui ama stare sopra.

Spazio poi ad alcuni aneddoti. Inerenti, in particolare, ai giochi erotici. Mentre la coppia ammette di aver fatto ricorso al sesso telefonico quando si è trovata a distanza, non c'è stato spazio per l'uso delle manette. "Se sono bloccata dopo un po’ mi viene l’ansia", ha sottolineato Cecilia.

Insomma, a dispetto di quanto si dice circa i ripetuti tradimenti di Ignazio, la passione andrebbe avanti a gonfie vele tra i due. Un feeling che va avanti dal 2017, quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, per poi non lasciarsi più.