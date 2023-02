Cecilia Rodriguez attacca i giornalisti e ammette se è finita o no con Ignazio Moser

La scorsa domenica tutti i giornali avevano lanciato l'indiscrezione che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si fossero lasciati. E così, la sorella di Belen e l'ex ciclista, che proprio quest'anno si dovrebbero sposare, sono subito finiti nella cerchia di quelle coppie vip al capolinea a causa di un tradimento che, in questo caso, arriverebbe da Moser. Voci di corridoio che, però, hanno lasciato il segno non solo nei fan della coppia che non vedevano l'ora di vedere i loro beniamini dirsi "sì" sull'altare ma anche nella vita degli stessi Cecilia e Ignazio che, dall'oggi al domani, hanno dovuto affrontare un bombardamento mediatico che li ha messi al centro di un dibattito sul tradimento, sull'amore e su quanto sia difficile restare fedeli nel mondo dello spettacolo. Ma qual è la verità su questa storia? È davvero finita tra Cechu e Moser? E il matrimonio, salterà o no? A risponderci a questa domanda è la stessa Cecilia che proprio oggi ha voluto mettere le cose in chiaro facendo capire se con Ignazio è ancora amore oppure no. Prima di svelarlo, però, Cecilia ha fatto un duro attacco ai giornalisti, nelle sue stories Instagram, accusandoli di scrivere cose che non sanno solo per il gusto di farlo.

"Sono molto arrabbiata perché ieri mi sono arrivati dei messaggi dove una giornalista del Veneto ci ha minacciati (a me e Ignazio) - ha esordito Cecilia -. Ci ha detto che se non davamo una dichiarazione lei avrebbe dovuto scrivere qualsiasi cosa, quello che ha letto da pagine senza fonti, ragione, logica. Sono stanca di questa crudeltà, un mondo dove non sai più se quello che leggi è vero, una volta ai giornalisti si credeva, adesso no, scrivono solo perché devono scrivere come ci hanno detto nei messaggi. Io dico questo, i giornali si preoccupassero delle cose serie".

Ed è qui che è arrivata una frase che ha fatto capire a tutti se Cecilia e Moser stanno ancora insieme. Cechu, infatti, ha specificato: "Della mia storia me ne occupo io e il mio fidanzato, anzi, futuro marito". Una frase che non è passata inosservata e che ha lasciato intendere che la sorella di Belen e Ignazio Moser abbiano ancora intenzione di diventare marito e moglie. Sarà davvero così?