Cecilia Rodriguez incinta? Spunta un pancino sospetto: le foto

Cecilia Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa. Gli occhi vigili dei suoi follower hanno individuato un "pancino sospetto" che potrebbe essere sinonimo di gravidanza. Ieri sera, con Ignazio Moser, ha preso parte all'evento BelvedereVodkaItalia, occasione per la quale aveva indossato un lungo abito nero con spaccio sulla gamba destra e molto attillato, così tanto che qualcuno non ha potuto fare a meno di notare il piccolo rigonfiamento sull'addome e così la fantasia ha iniziato a cavalcare veloce.

A Today, Ignazio Moser aveva affermato di star pensando alla costruzione di una famiglia, anche perché i due si sono impegnati seriamente comprando una casa insieme. Quindi non sarebbe poi così impossibile come notizia, però tutto tace e la voce di una gravidanza, al momento, è solo un'illazione. Questo presunto scoop però arriva a seguito di alcune settimane in cui Rodriguez si era un po' allontanata dai social per concentrarsi su se stessa e su un malessere fisico (di cui aveva parlato a settembre) che non è mai stato spiegato.

Da notare che durante l'evento Cecilia si è fatta fotografare con in mano un bicchiere contenente vodka, anche se non si mai fatta vedere mentre lo beveva. Tutti questi compongono, per gli amanti della coppia Rodriguez Moser, un puzzle ben chiaro: presto potrebbe arrivare la cicogna.