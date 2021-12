Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulla gravidanza

La famiglia Rodriguez si allarga? Dopo l'arrivo a luglio di Luna Marì, secondogenita di Belen - avuta da Antonino Spinalbese, con cui pare ormai finita - a molti sembrava quasi certo che un'altra cicogna svolazzasse sul 'clan' argentino, pronta stavolta a posarsi sulla casa di Cecilia e del compagno Ignazio Moser.

Una foto pubblicata in questi giorni dalla sorella di Belen, tra le sue storie Instagram, è stata il primo indizio: rotondità sospette sul ventre, fasciato da un abito che evidenziava forme più generose del solito. Qualche storia dopo ecco un'altra avvisaglia: Cecilia, in vacanza con il fidanzato in una lussuosa spa a Bormio, ha evitato di fare la sauna, per molti follower segnale indiscutibile di una gravidanza. A rispondere alla curiosità, o meglio a chiarire ogni sospetto, ci ha pensato la diretta interessata: "Non sono incinta - ha detto chiaramente ai fan - ma quando sarà il momento state tranquilli che ve lo dirò, perché non vedo l'ora che lo sapete".

Poco dopo Cecilia ha chiarito ancora: "Ma ho la facci di una che è incinta? Magari! Un figlio, che penso sia la cosa più importante e bella al mondo, deve arrivare al momento giusto. Quindi serietà". Non è ancora il momento giusto, quindi, per Cecilia e Ignazio, che diverse volte hanno fatto sapere di sognare una famiglia insieme. Da poco i due si sono trasferiti nella casa nuova, sempre a Milano, un nido d'amore che probabilmente accoglierà presto anche il loro bebè. Ma non adesso, questo è certo.

Sì al bebé, no al matrimonio

Per Cecilia e Ignazio diventare genitori è adesso il sogno più grande, mentre il matrimonio può attendere. I due lo avevano già chiarito settimane fa all'Isola dei Famosi, quando lui si rifiutò di fare la proposta di matrimonio in diretta tv, la sera della finale. Sulle nozze sono entrambi d'accordo: "E' un bel momento che sancisce un'unione ma prima vengono la casa, i figli, e poi, se vorremo, ci sposeremo".