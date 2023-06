Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulle nozze con Ignazio Moser

'Cecilia tu e Ignazio quando vi sposate?', 'Perché avete rimandato le nozze?' Queste sono due delle domande che più di frequente vengono poste a Cecilia Rodriguez. L'influencer ha utilizzato tutti questi quesiti per fare pubblicità a un'app per organizzare le nozze. Però, prima di pubblicare le storie in cui sponsorizza l'applicazione, Rodriguez si è trovata costretta a dare qualche risposta.

"Mi fate molte domande sul mio matrimonio, ma io voglio dirvi prima di tutto che non sono una persona organizzata, anzi - così inizia Rodriguez -. E secondo sono una persona a cui non piace parlare di queste cose, non mi piace parlare in pubblico dell'organizzazione del matrimonio, ma poi vi racconterò, non passo passo ma vi racconterò". L'uso del tempo futuro lascia intendere che l'evento non avverrà nel breve periodo e che forse non è ancora stata fissata neanche una data, il dubbio viene confermato anche dal fatto che Cecilia ha affermato che lei stessa si affiderà a una o un wedding planner essendo lei così disorganizzata.

Al momento nessuna informazione in più è stata data, ma se Cecilia è stata scelta per parlare di un'app per matrimoni queste nozze sicuramente verranno celebrate e questo è un indizio non indifferente poiché da mesi né Cecilia né Ignazio avevano più parlato del grande evento.