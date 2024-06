Cecilia Rodriguez, gli attimi prima delle nozze: il viaggio in Toscana, le partecipazioni, i cagnolini

L'emozione, Cecilia Rodriguez ce l'ha scritta negli occhi a 24 ore dal suo matrimonio con Ignazio Moser. Le si legge in faccia tutto il mix di sentimenti contrastanti che sta provando in questo momento dalla preoccupazione all'eccitazione, dall'ansia alla voglia irrefrenabile di dire "sì" a quello che considera l'amore della sua vita.

È un momento speciale quello che precede un matrimonio che la sorella di Belen Rodriguez sta vivendo a modo suo, tra viaggi in macchina, l'amore dei suoi cagnolini, canzoni romantiche, la vicinanza della propria famiglia e tanta tanta emozione.

Cecilia è partita per la Toscana in macchina insieme al suo fidanzato per raggiungere il posto dove celebrerà le nozze con Ignazio Moser, una location mozzafiato, la Villa Medicea “La Ferdinanda” a Prato, in Toscana, così come mozzafiato sarà il suo abito che Belen ci aveva spoilerato nell'intervista fatta in occasione della sua partecipazione con la sorella alla nuova edizione di Celebrity Hunted.

Tanta è l'emozione in queste ore che precedono il giorno più bello per Chechu che è partita insieme al suo compagno in un viaggio on the road per raggiungere la location delle sue nozze e si è portata con sé i due cagnolini che presumiamo saranno presenti alla cerimonia.

Ma come sarà questo nuovo matrimonio vip dell'estate 2024? Qualche piccolo spoiler ce lo ha regalato la stessa Cecilia che ha, forse, spoilerato la canzone delle sue nozze. Si tratta di Candy di Paolo Nutini che probabilmente accoglierà gli sposi al ristorante e che i due sposi hanno cantato a squarciagola in macchina - e con gli occhi a cuoricino - mentre raggiungevano il luogo del loro matrimonio. Altri spoiler? Le partecipazioni elegantissime: una busta semplicissima e sofisticata, in color avorio con le iniziali degli sposi incise nella cera lacca. Da questo dettaglio presumiamo che Chechu abbia scelto delle nozze sobrie e chic.

Da questo matrimonio, infatti, ci aspettiamo tanta eleganza, tanto spazio per la famiglia, a cui Cecilia tiene tantissimo, tantissime lacrime e decorazioni romantiche e sofisticate. Ma per scoprire se sarà davvero così dobbiamo aspettare ancora qualche ora.

