Salta con le scarpe sul letto dell'hotel, fan furiosi con Cecilia Rodriguez: "Zero rispetto per chi fa le pulizie"

Scivolone social per Cecilia Rodriguez che sembra proprio aver fatto un errore di valutazione pubblicando su Instagram una carrellata di foto che, secondo lei dovevano essere di tendenza, ma le si sono rivoltate decisamente contro. La sorella di Belen, infatti, è finita al centro di una forte polemica, venendo ricoperta da insulti e critiche per essersi mostrata mentre saltava con le scarpe su un letto d'hotel, comportamento che nessuno dei suoi followers ha apprezzato, anzi, è stato considerato una vera e propria mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti del lavoro delle donne delle pulizie.

Le foto "incriminate" sono state pubblicate da Cecilia su Instagram recentemente, in occasione di Coachella, l'evento musicale più atteso dell'anno al quale Cechu avrebbe partecipato negli Stati Uniti. Pensando di fare cosa giusta, anzi, di essere "cool", Rodriguez si è fatta scattare una serie di foto mentre saltava, da vera ribelle, sul letto dell'hotel in cui si trovava con tanto di look in pieno stile Coachella, con minigonna, top e giacca verde acceso e un paio di sneakers bianche con cui ha letteralmente sporcato tutte le lenzuola dell'hotel solo per uno scatto pronto a diventare virale. Ma il risultato di tutto ciò è stata una forte polemica nei confronti della fidanzata di Ignazio Moser, già al centro del gossip per il matrimonio rimandato e le voci di tradimento, che è stata attaccata dai fan e definita una persona che non ha rispetto per gli altri, soprattutto per chi lavora umilmente e onestamente per guadagnarsi i soldi.

"Con le scarpe sul letto anche no, uno per l’igiene, due per rispetto per chi fa le pulizie", "Salire sul letto con le scarpe come se fosse casa loro solo perché hanno 2 soldi e si sentono i padroni, rispetto ed educazione zero", "La mancanza di rispetto per chi arriverà dopo di lei, per il lavoro impiegato nella pulizia della stanza, fa capire nettamente il livello di educazione", sono solo alcuni dei commenti ricevuti da Cecilia per queste foto e sembra proprio che, a causa di questo scivolone, Cechu abbia perso un bel po' di followers. La prossima volta meglio stare più attenta ai contenuti.

Dopo il polverone mediatico, Cecilia ci ha tenuto a sottolineare di aver fatto quegli scatti appena prima di andare via, in un momento di gioia ammettendo che le piace tantissimo saltare sul letto ma non per questo è una ragazza senza educazione. "Io volevo fare uno scatto che rappresentasse a pieno la mia gioia quindi mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe”, queste le parole di Cecilia.