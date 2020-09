La scenata di Cecilia Rodriguez che si ritrova sullo stesso volo dell'ex cognato Stefano De Martino

Il destino sa essere molto cinico. Lo sanno bene Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino, che in questi giorni si sono ritrovati seduti l'uno accanto all'altra sullo stesso volo, scatenando la reazione piccata della modella argentina. Come è noto, infatti, Cecilia è sorella di Belen, ex moglie di Stefano, lasciata in tronco dal ballerino napoletano proprio nelle scorse settimane.

Il fatto sarebbe avvenuto sul volo Napoli-Linate la sera del 31 agosto. "All'imbarazzo del ballerino corrisponde una dura reazione della Ceci, che lo invita a cambiare poltrona", si legge sul settimanale Oggi, a cui è stato spifferato il retroscena. E i pettegolezzi non si fermano qui: "La fortuna vuole infatti che sullo stesso volo ci fosse anche Giulia De Lellis, ex di Andrea Iannone, storico fidanzato di Belen, che invita Stefano ad accomodarsi nella sua stessa fila. Tra i due chiacchiere, grandi risate e feeling". Che sia l'inizio di una bella amicizia?

Di certo c'è che per tutti e tre i protagonisti della storia si tratta di un'estate sentimentalmente burrascosa: Stefano ha lasciato Belen, ex moglie dal 2013 e madre del figlio Santiago, dopo il riavvicinamento chiesto un anno fa (salvo un ripensamento dell'ultim'ora); Giulia ha di nuovo chiuso con lo storico compagno Andrea Damante al termine di una riconciliazione arrivata ad inizio estate; e Cecilia si trova nel bel mezzo della sua prima crisi d'amore con il fidanzato, l'ex ciclista Ignazio Moser a cui è legata da tre anni.