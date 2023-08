Cecilia Rodriguez e il messaggio di supporto alla sorella Belen: ecco qual è il suo "piccolo consiglio"

Cecilia Rodriguez, a differenza di mamma Veronica Cozzani, è sempre rimasta lontana dal prendere posizioni o esprimere pareri social sulla questione Belen-Stefano. Questo almeno fino a ieri. Per Belen ieri è stata una giornata particolare: su Instagram ha pubblicato delle foto con Elio, alcune recenti in cui sono vestiti molto eleganti in occasione del compleanno di una cara amica di lui, e una sola che risale a 10 anni fa in cui sono felici e sorridenti.

Per molti questi scatti rappresentano una conferma, i due sono sì amici ma ora sono una coppia, per altri stanno semplicemente a significare che tra i due sono legati da un'amicizia di lunga data. Se i secondi avessero ragione, questo significherebbe che l'indiscrezione che affermava come tutti questi gossip fossero solo una strategia per attirare attenzione mediatica su Belen sarebbe vera.

E forse, dunque, non è un caso che Cecilia abbia condiviso come post Instagram la pagina di un libro di cui non svela il titolo: "Non esiste il momento giusto. Esiste cosa vuoi e cosa non vuoi" si legge sulla carta. A corredo dello scatto la didascalia: "Consejito", una sola parola che significa "piccolo consiglio". E questo consiglio può essere indirizzato sia a se stessa, sia ai suoi follower, ma anche, e forse soprattutto, alla sorella. Un invito a seguire il suo cuore indipendentemente dal momento e la citazione riferita al "momento" non è casuale. In molti sui social stanno recriminando a Belen il fatto di aver scelto il momento sbagliato per iniziare, una possibile, nuova relazione in quanto quella con De Martino sarebbe finita troppo poco tempo fa.