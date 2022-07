Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è diventata mamma, nata la piccola Mia

Cecilia Zagarrigo è diventata mamma. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha appena dato alla luce la sua bambina, Mia nata appena un giorno prima del suo compleanno. "Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita" ha scritto la Zagarrigo sul suo profilo Instagram che, proprio oggi compie 28 anni e ha annunciato a tutti che la piccolina, avuta con il suo compagno Moreno Casamassima, è venuta alla luce alle 21.27 dopo 48 ore estenuanti. Si tratta quindi del primo compleanno da mamma per Cecilia che è felicissima per questo regalo che la vita le ha fatto.

Sono tanti i commenti arrivati dai volti del dating show di Maria De Filippi che l'ha resa nota al pubblico. Gemma Galgani ha subito messo "like" al post di Cecilia e commentato con dolci parole di aguri scrivendo "Che ogni istante della vostra vita sia ricca di gioia e tenerezza come adesso", così come l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi che ha fatto gli auguri alla neomamma. Anche la regina del gossio Deianira Marzano ha voluto commentare la notizia con un "È stupenda" rivolto alla bambina.

Ma, tra tutti, anche papà Moreno ha dedicato alla sua bambina un tenerissimo post dove le dà il benvenuto nella sua vita.

“Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza, qualunque cosa accada, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita Mia!”

I due neogenitori sono entrambi già innamoratissimi della loro bambina e stanno vivendo con immensa gioia il suo arrivo in un giorno speciale come il compleanno di Cecilia.