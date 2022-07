Alessandra Celentano e Veronica Peparini si scatenano al karaoke e conquistano tutti

Siamo soliti vederle litigare in TV, una con la sua visione della danza, canonica, classica e rigorosa, l'altra con un approccio più morbido e flessibile. Tutte e due biondissime e tutte e due volti fissi di Amici su Canale 5. Stiamo parlando di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, le due professoresse di ballo del talent di Maria De Filippi che, questa volta, hanno messo da parte la danza per mostrarsi in una veste nuova, quella di cantanti. Le due, infatti, si sono esibite in un mix di successi italiani scatenandosi al karaoke in una performance memorabile che ha divertito e conquistato tutti. La Celentano e la fidanzata di Andreas Muller, infatti, erano embrambe presenti a una festa organizzata in occasione di uno stage di danza tenuto dall'ex ballerino e insegnante di Amici, Kledi Kadiu a Desenzano del Garda e, tra la goliardia del momento, sono state protagoniste di una reunion di Amici tra canzoni, risate e tanto divertimento.

La Celentano, che non si è mai tirata indietro, in TV, quando si è trattato di prendersi in giro, con tutta la sua autoironia si è messa in gioco cantando a squarciagola prima Gloria di Umberto Tozzi da sola e poi si è lasciata andare a un duetto davvero memorabile con la sua nemica/amica Peparini sulle note di Quello che le donne non dicono.

Erano Presenti alla serata anche Albe e Serena, i due ex concorrenti di Amici 21 che si sono divertiti come non mai a vedere le due professoresse prendere in mano il microfono e scatenarsi davanti a tutti.