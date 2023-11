Celine Dion si mostra in pubblico dopo tre anni e la diagnosi della malattia: le foto con i figli

Celin Dion è tornata a mostrarsi in pubblico dopo una lunga assenza. Lo ha fatto sui social, con diverse foto scattate dopo la partita di hockey su ghiaccio tra Vegas Golden Knights e Montreal Canadiens, alla T-Mobile Arena di Las Vegas che la immortalano sorridente con i tre figli, René-Charles, 22 anni, e i gemelli Eddy e Nelson, 13, avuti da Charles Angélil. Con lei anche Chantal Machabée, capo della comunicazione dei Montreal Canadiens.

La pubblicazione di Celine Dion è stata accolta con grande entusiasmo dai tantissimi fan che da tempo sono allarmati dalle notizie sulla sua salute. L'ultima risale allo scorso agosto quando una fonte, riferendo delle ripercussioni che la malattia, la cosiddetta sindrome della persona rigida, aveva causato all'artista 55enne, ricordava che non si mostrava in pubblico da quasi tre anni: "Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti tremori che provocano spasmi. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili", si diceva. E anche la sorella Claudette aveva espresso la sua preoccupazione per l'impossibilità di trovare una cura adatta alla malattia che aveva colpito la cantante che, intanto, ha annullato i concerti fino al 2024. Ora però arrivano le foto a dare un piccolo segno di speranza.