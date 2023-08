Celine Dion sta male: potrebbe non cantare mai più in pubblico

Peggiorano le condizioni di salute di Celine Dion che potrebbe non cantare mai più in pubblico. Di recente all'artista 55enne è stata diagnosticata la "sindrome della persona rigida", un disturbo del sistema nervoso centrale che provoca rigidità muscolare progressiva e spasmi. Dopo il posticipo dei concerti di quest'anno e del prossimo a maggio, la notizia che Celine Dion potrebbe dover abbandonare la sua carriera ha devastatalo i suoi fan. È qualcosa che la cantante di My Heart Will Go On non deciderà alla leggera, ma attualmente, secondo fonti vicine alla famiglia, Celine è così debilitata dalla sua condizione da non voler uscire più di casa e sta facendo di tutto per trovare farmaci validi per le cure.

"Celine non viene fotografata in pubblico da quasi 600 giorni e con buone ragioni. Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti tremori che provocano spasmi. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili" racconta un insider a National Enquirer aggingendo che la situazione stia continuando a peggiorare. Recentemente sua sorella Linda si è trasferita nella casa che condivide con i tre figli René-Charles, Eddy e Nelson.

"Quando la chiamo e lei è occupata, parlo con mia sorella Linda che vive con lei e mi dice che sta lavorando duro, ha raccontato l'altra sorella, Claudette: "Sta ascoltando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara. Onestamente penso che abbia soprattutto bisogno di riposare. Va sempre oltre, cerca sempre di essere la migliore e al massimo. Ad un certo punto, il tuo cuore e il tuo corpo stanno cercando di dirti qualcosa. È importante ascoltarlo". Claudette ha aggiunto che la sorella sta lavorando duramente per la sua guarigione: "Abbiamo fiducia in lei. Non riusciamo a trovare alcuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante".