Cesara Buonamici a cuore aperto: le parole sul marito sono una dedica d'amore

Cesara Bonamici si è raccontata nella sua eccezionale veste di opinionista del Grande Fratello, ma non solo. Nell'intervista rilasciata al settimanale Chi la giornalista e conduttrice del Tg 5 ha anche risposto a qualche domanda sulla sua vita privata, da 24 anni legata a quella del medico israeliano Joshua Kalman che lo scorso anno è diventato suo marito. Un legame profondo il loro, ribadito in questa occasione tra le righe di dichiarazioni che in modo delicato e sincero hanno confermato il loro sentimento profondo.

"Mi porta ancora il caffè ogni mattina", aveva raccontato Cesara Buonamici a Silvia Toffanin nell'ultima intervista a Verissimo, a proposito del marito: "Siamo allegri, a volte un po' arrabbiati. Mi ha reso una donna migliore. Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione. Mi ha arricchito molto". E di nuovo adesso è tornata su Joshua Kalman, rispondendo con classe alla domanda se ad attrarla sia stata anche la sua professione, dal momento che lei da bambina sognava di diventare un medico. "No, non credo che ci si sposi con qualcuno per la sua professione. Ho visto in lui altre qualità che non sono legate al suo lavoro", ha ammesso. Quali siano tali pregi lo ha confidato in un secondo momento dell'intervista, nel commento su una sua frase pronunciata tempo fa.

"A rendere tale un uomo non è l'aria da macho, ma il comportamento, l'ambizione e la capacità di fronteggiare con sicurezza e situazioni difficili", erano state le sue parole. Le stesse che ha confermato oggi e che, indirettamente, risuonano come una dichiarazione d'amore per il compagno: "Credo che questo pensiero lo condivida gran parte delle donne. Ce ne sono, ovviamente, di uomini così. Ma non c'è una folla. Ne ho conosciuti in vari campi, pensi, uno l'ho anche sposato".