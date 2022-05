Cesara Buonamici si sposa: l'annuncio dopo 24 anni di fidanzamento

Cesara Buonamici si sposa. Dopo 24 anni di fidanzamento, la nota giornalista del Tg5 e il compagno Joshua Kalman hanno deciso di celebrare il matrimonio a Fiesole, in Toscana, città d'origine della 65enne. La notizia arriva dal settimanale Novella 2000 che mostra le pubblicazioni delle nozze che si celebreranno con rito civile la prossima estate.

Cesara Buonamici e il compagno, un medico 71enne israleliano, non hanno avuto figli e vivono a Roma. Sempre molto riservata circa il suo privato, la giornalista ha condiviso un accenno della sua sfera intima tempo fa, durante un'intervista a Verissimo in cui ammise di non aver mai pensato al matrimonio per il timore di poter rovinare l'equilibrio con il compagno Joshua Kalman. Ma evidentemente oggi l'approccio è cambiato e la coppia è pronta a sugellare il lungo legame con le nozze.

E proprio con il futuro marito, Cesara Buonamici è stata vittima di una rapina un anno fa, caso a cui lei stessa fece cenno durante un'edizione del Tg5. "La polizia di Firenze ha sgominato una banda specializzata in rapine di orologi e preziosi. La particolarità, in questo caso, è che chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta: la rapinata ero io" disse la giornalista presentando il servizio sulla cosiddetta ‘banda del Rolex’.