Cesara Buonamici sposa: i (preziosi) regali di nozze, gli invitati e le foto della festa

A qualche giorno dal rito che ha sposato Cesara Bonamici e lo storico compagno Joshua Kalman dopo oltre vent'anni di convivenza, arrivano le foto e il servizio del settimanale Chi che racconta i dettagli di una giornata da ricordare.

La giornalista del Tg5 e il medico israeliano hanno pronunciato il loro sì in Comune a Fiesole, in provincia di Firenze, facendo poi seguire una festa di campagna nella tenuta di famiglia, sulle colline fiorentine, a cui hanno partecipato parenti e amici, circa duecento in tutto, tra cui personaggi del mondo della tv e due altezze reali quali Emanuele Filiberto di Savoia e Mafalda di Savoia-Aosta.

Alla cerimonia, durante la quale la sposa ha indossato un tailleur bianco di Dolce&Gabana, è seguita una benedizione del parroco di Fiesole (Joshua Kalman è di religione ebraica) a cui i presenti hanno partecipato con grande commozione. Poi via libera al pranzo, segnato dal momento clou della torta realizzata dallo chef Renato Ardovino che l'ha adornata con gli stesi fiori del secondo abito indossato da Cesara Buonamici.

Clicca se non vedi le foto

I regali degli invitati

Cesara Bonamici e Joshua Kalman non hanno pensato a una lista nozze, ma i regali ricevuti dagli invitati sono stati comunque tanti e preziosissimi: una collezione di argenti per la tavola dai gioiellieri di Firenze Cassetti, un bracciale di perle e brillanti da Maria Petrilli, produttrice della pasta di Gragnano, un bonsai di 25 anni (come gli anni di fidanzamento degli sposi) da Donata Scalfari, una meravigliosa camicia di Cri da Milano da Cristina Parodi (presente con il marito Giorgio Gori), un regalo d'argento con una corona incisa da Emanuele Filiberto, un oggetto di argento con l'effige della regina Elisabetta da parte del direttore del Tg5 Clemente Mimun.

Tra i tanti che con gli sposi hanno condiviso la loro gioia anche l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, l'economista Lorenzo Bini Smaghi con la moglie, l'avvocato Nicola de Renzis Sonnino, Toni Scervino ed Ermanno Daelli, Paola Caovilla, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi e la moglie.