Una bimba gli porta i fiori in camerino: la reazione (dolcissima) di Cesare Cremonini, il video

Un mazzo di rose rosse da parte di una piccola fan speciale. Questa la sorpresa che si è ritrovato davanti Cesare Cremonini prima del concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Figlia dell'attrice Catrinel Marlon e del produttore cinematografico Massimo Di Lodovico, la bambina ha avuto il privilegio di percorrere i corridoi interni dell'edificio per raggiungere il cantante, che l'ha accolta a braccia aperte poco prima dell'inizio della sua esibizione.

Caroline Leon, questo il nome della bimba, è corsa incontro a Cesare e gli ha dato un mazzo di rose rosse. Lui si è chinato per arrivare "alla sua altezza" e l'ha stretta forte a sé in un tenerissimo abbraccio. A condividere il siparietto è stato lo stesso Cesare sui suoi profili Instagram e Tiktok, dove ha collezionato migliaia di like, oltre centomila. "Ieri sera prima del concerto ho ricevuto dei fiori bellissimi e il regalo più bello al mondo, gli occhi Caroline che illuminavano tutto il palasport e il mondo intorno", ha scritto in calce l'artista. "Mi avete fatto piangere, grazie ragazzi", ha risposto tra i commenti Catrinel, mamma di Caroline, dopo aver visto le immagini. In sottofondo, il brano Colibrì.