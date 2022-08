Cesare Cremonini e la fidanzata Martina Maggiore sono tornati insieme

Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore sono nuovamente una coppia. A distanza di qualche settimana dalle voci che raccontavano della fine della storia d'amore tra il cantautore bolognese e la compagna, si levano adesso nuove indiscrezioni che danno per certo il ritorno di fiamma, tornata a splendere davanti agli occhi di chi ha avvistato i due fidanzati.

A riportare la notizia è il profilo Instagram Pipol Gossip, lo stesso che aveva rivelato il capolinea raggiunto dalla relazione di Cremonini e la giovane venticinquenne di Riccione, confermato anche dal dettaglio che i due avevano smesso di seguirsi reciprocamente sui social. Ora, però, arriva la novità del riavvicinamento, assicurato dal dato che entrambi si trovano insieme a Maratea dove Cremonini ha ritirato un premio "di cittadinanza onoraria" alla città consegnato dal sindaco. Al momento i social restano muti in merito al disvelamento di nuovi follow, ma presto potrebbero ancora una volta mostrarsi insieme a conferma di un legame che dura ormai da circa tre anni.

La storia d'amore

Martina e Cesare si sono incontrati per la prima volta nel 2019, nove anni dopo la fine della storia di lui con la collega Malika Ayane, durata un anno. O almeno a quel periodo risale l'ufficializzazione della storia, tenuta in un primo momento al riparo e poi condivisa sui social con una foto che li ha mostrati l'uno al fianco dell'altra in giro per le montagne in Sidecar. "Buon viaggio, share the love", era la didascalia che parafrasava una delle canzoni più amate dell'artista. Poi, da allora, un amore vissuto sempre al riparo dai riflettori e dalle occasioni pubbliche, ma gridato in occasioni di compleanni e ricorrenze con reciproche (e romantiche) dediche online.

Chi è Martina Margaret Maggiore

Di Martina Margaret Maggiore si sa molto poco. Bellissima, castana con occhi scuri, è riminese di nascita ed avrebbe lavorato da ragazza come bagnina presso l'Acquafan di Riccione. A Bologna, città del cantautore, si sarebbe trasferita per gli studi universitari. Mai un'intervista rilasciata, mai dichiarazioni esternate con l'obiettivo di attirare l'attenzione mediatica. la differenza d'età: 25 lei e 51 Cesare, non è mai pesata. A lei Cesare ha dedicato nel 2020 il brano "Giovane e stupida".