Giorgia Cardinaletti per la prima volta parla di Cesare Cremonini: le sue parole

Giorgia Cardinaletti per la prima volta ha parlato di Cesare Cremonini. Ormai tutta Italia sa che i due sono una coppia, le prime indiscrezioni hanno iniziato a circolare nell'aprile 2023, dai due diretti interessati nessuna conferma, nessuna foto insieme ma gli indizi avevano iniziato ad essere molti e grazie alle storie Instagram era stato possibile ricostruire anche la loro prima vacanza estiva insieme, alle isole Eolie.

Poi a dicembre la conferma che stessero ancora insieme, erano andati a un concerto di Calcutta, e poi, di nuovo, il silenzio. In tv Cardinaletti ha rotto il silenzio sulla sua storia con il cantante. Era ospite del programma di Riccardo Rossi, "I vinili di...", quando quasi senza pensarci rivela: "Ero a Londra con lui". La frase viene pronunciata mentre la giornalista parlava di "A Night at the Opera" dei Queen, e in particolare del brano "Love of my life", Giorgia stava raccontando di aver visto la mostra degli oggetti di Freddie Mercury da Sotheby's prima che fossero venduti dell'asta. "Tu eri a Londra, perché?", le ha chiesto Riccardo Rossi e Cardinaletti ha rivelato: "Ero a Londra con Cesare, che è grande amante. Cesare Cremonini". "Ma tuo padre questa cosa la sa?", ha scherzato Rossi. Cardinaletti con il sorriso ha replicato: "La sa, la sa". Chissà se sono già state fatte le presentazioni ai familiari.