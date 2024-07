Cesare Cremonini con Giorgia Cardinaletti alle nozze di Pecco Bagnaia, poi canta 50 special (il video)

Cesare Cremonini e la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti stanno insieme da più di un anno. Una relazione tenuta lontana dai riflettori e un amore che i due hanno scelto di viversi nel privato senza esternazioni pubbliche o scatti di coppia sui social. E sarà proprio per questo motivo che gli scatti rubati che li vedono insieme al matrimonio di Pecco Bagnaia stanno facendo il giro del web.

Il cantante bolognese, infatti, è andato alle nozze del pilota di MotoGP con Domizia Castagnini, celebrate ieri 20 luglio a Pesaro, insieme alla sua fidanzata Giorgia Cardinaletti, la giornalista che siamo soliti vedere in tv alla conduzione del tg. Una prima uscita di coppia che ha fatto sognare i fan del cantante che è stato paparazzato con la compagna innamorato e visibilmente in imbarazzo.

Lui elegantissimo, in abito blu scuro e lei con un bellissimo vestito azzurro decorato di fiori dorati, la coppia si è arrivata insieme alla cerimonia in chiesa per poi divertirsi e scatenarsi durante la festa dove Cesare ha anche improvvisato un'esibizione live.

Il 44enne, ex membro dei Lunapop, ha infatti preso il microfono durante le nozze di Bagnaia e Castagnini per intrattenere tutti sulle note del suo successo più grande: 50 special. Scatenatissimo, Cesare ha cantato 50 special facendo ballare e cantare a squarciagola tutti i presenti al party, compresa la sua compagna Giorgia che sarà stata orgogliosa di lui.

Sarà forse la prima delle tante uscite pubbliche insieme di questa meravigliosa coppia? Staremo a vedere.

Cesare Cremonini canta a sorpresa 50 special: il video